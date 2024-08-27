Президент зазначив, що з людьми потрібно спілкуватися.

Президент України Володимир Зеленський дуже хотів би, щоб українці повернулися додому, але "без примусу". Про це він сказав під час своєї пресконференції в рамках форуму "Україна 2024. Незалежність", відповідаючи на запитання про створення Міністерства єдності та щодо того, що він начебто звертався до західних партнерів з проханням посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку.

"Ніхто не мав такий виклик: як повернути 7,5 мільйонів людей... У нас 10,8 мільйонів пенсіонерів. І якщо ми не повернемо 7,5 та не виведемо з тіні всіх платників податків - у нас серйозний виклик: як годувати наших пенсіонерів", - сказав Зеленський.

За словам президента, Україні потрібно повернути доросле населення, дітей, студентів.

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"Без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватись. Я знаю, що є відсоток людей, які просто не можуть знайти роботу, - зазначив президент. - Передусім це стосується Польщі і Німеччини, де більшість наших українців".

На його думку, таке Міністерство єдності є дуже важливим:

"Сьогодні нам потрібно напрацювати політику для цієї інституції і ухвалити це рішення восени".

Говорячи про повернення чоловіків, глава держави зазначив, що "політично це не дуже вигідно - всередині тих чи інших держав сказати, що "ми відправляємо українців додому" і "для нас це дуже дороговартісно - підтримувати їх".

"Простіше підняти це питання на зустрічі з президентом України, а потім сказати, що "президент звернувся з проханням повернути українців". Авжеж, я тільки за, якщо українці приїдуть. Але без примусу, - сказав він. - Я за те, щоб вони приїхали. Я б дуже хотів, щоб усі українці були тут. За умови їхнього рішення".

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення Україна втратила 3,5 мільйонів робочих місць.

"Ми фактично втратили в 2022 році 30% нашої економіки, нашого ВВП. Сьогодні, для того, щоб підтримувати наших військових, ми маємо мати не менше 10 мільйонів робочих місць", - заявив він.

За словами прем'єра, зараз в Україні офіційно можна бачити менше 8 мільйонів робочих місць.

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