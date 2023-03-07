Пропонується, щоб громадяни, які виїхали з України під час воєнного стану й без поважних причин не повернулися у визначений термін до країни, несли за це відповідальність.

У Верховній Раді запропонували відкрити кордони для чоловіків, але за певних умов. Дозвіл на виїзд можуть отримати не всі. Так, у парламенті зареєстровано два відповідні законопроекти - №9075 та №9074, вони вже направлені на розгляд профільного комітету.

Серед тих, кому хочуть дати можливість виїжджати за кордон, - студенти, спортсмени та інші громадяни, які не підлягають мобілізації. Але ці чоловіки повинні мати погодження із ТЦК ("військкоматами" в народі, - УНІАН.).

Як йдеться в сюжеті ТСН, також згадані вище чоловіки мають взяти на себе відповідальність повернутися до країни чітко у термін, на який вони не підлягають мобілізації (або протягом 30 днів після виїзду за кордон)..

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Та якщо терміни повернення додому протерміновані та без поважних на те причин (стихійне лихо, аварія чи хвороба, - УНІАН.), громадянина покарають. Або ж, як пропонують нардепи, він має сплатити обов'язковий внесок на рахунок ЗСУ, що дорівнює прожитковому мінімуму за кожен протермінований день.

Мобілізація в Україні та виїзд за кордон

Як повідомлялося, у Кабміні хочуть дозволити виїжджати у закордонні відрядження всім чоловікам призовного віку, які отримали "бронювання" від військового призову. Таку процедуру мають ухвалити незабаром.

У кінці січня 2023-го року Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Адвокат Андрій Новак пояснив, що навіть приватним компаніям дозволять бронювання, та розповів, на кого воно поширюється.

А 23 січня Зеленський підписав указ, згідно з яким посадовцям дозволено виїзд за межі України лише у службові відрядження.

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