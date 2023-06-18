Обмеження діятимуть з 22:00 до 09:00.

В Одесі ввели обмеження у роботі розважальних закладів. Заходи вжили для безпеки громадян.

Як повідомляє прес-служба мерії Одеси, певні заходи починають діяти відповідно до спільного наказу керівництва Одеської ОВА та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

Йдеться про документ "Про деякі питання цивільного захисту населення в Одеській області в умовах правового режиму воєнного стану", який затверджено через високу загрозу для життя та здоров’я людей, спричинену збройною агресією РФ.

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"З метою забезпечення громадської безпеки i порядку, збереження життя цивільних ociб на період дії правового режиму воєнного стану в період з 22:00 до 09:00 на території Одеси запроваджені обмеженні", - заявили в мерії.

Зокрема, обмежена господарська діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та галузевої належності, у сферах обслуговування та розваг. В тому числі - розважальних комплексів, клубів, центрів, інших суб’єктів надання розважальних послуг.

Уточнюється, що заборонено використання світлових та/або подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території, звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та інших музичних засобів.

"Заборонено обслуговування населення поза та/або у приміщеннях і на відповідних територіях, перебування, пересування, вхід/вихід всіх громадян громадян без виключення, в тому числі іноземців та осіб без громадянства", - акцентують у прес-службі.

Ситуція в Одесі - що відомо

В Одесі низка розважальних закладів, в тому числі пляжних клубів працює на "на повну", попри війну. У соціальних мережах місцеві жителі неодноразово критикували тих, хто дозволяє собі бурхливі розваги навіть в той час, коли в інших містах України від ракетних ударів тощо гинуть люди.

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