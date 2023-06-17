На узбережжі зникли чайки, морська вода брудно зеленого кольору, але деякі люди все ж таки лізуть купатися та тягнуть з собою дітей.

Після підриву дамби Каховської ГЕС до Одеської затоки потрапила величезна кількість забрудненої прісної води, зараз купання у Чорному морі заборонено.

Як передає кореспондент УНІАН, уздовж узбережжя - сміття, частину якого зібрано в окремі купи. Море - брудно зеленого кольору, воно не тішить зграйками риб на мілководді і не пропускає сонячне світло: життя пішло з каламутної води. Над морем, наскільки вистачає око, немає жодної чайки – птахи залишилися без корму, і шукають його, у тому числі на місцевих звалищах.

Місцева влада офіційно заявила про значно збільшену небезпеку зараження небезпечними інфекційними хворобами та заборону водокористування. І зараз багато одесити та гості міста шукають альтернативний відпочинок – подалі від цього сумного видовища. Скажімо, у зеленій зоні – парках та скверах. Той, хто може дозволити собі розщедритися, "завис" в аквапарках та пляжних клубах із басейнами. Зараз там – повний аншлаг.

Втім, вистачає і тих, хто, попри небезпеку, все ж таки прийшов позасмагати біля моря і навіть купається, зокрема разом із дітьми.

За словами директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олени Буйневич, вона наполягає на суворому контролі за узбережжям, зокрема, правоохоронцями.

Посадовець оприлюднила скріни з відео, на якому зафіксовано, як батько купає дитину на одному з пляжів.

"З головою занурює дитину в зеленкувату брудну воду. Нежить лікує, мабуть. Чи просто розважається. Дитину гойдають на хвилях, вона плещеться з обличчям. Це не єдине відео, такі є ще. Ви що, дорослі, робите? Ви розумієте, що в тій воді?", - акцентує Буневич.

Вона нагадує, що наразі купатися на одеському узбережжі – все одно, що в каналізації. Очільник департаменту закликає не заходити в воду та не "тягнути" туди дітей.

Екологічні наслідки підриву Каховської дамби - найважливіше

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це утворився штучна повінь, яка знесла житлові будинки, тисячі тонн грунту, вигрібні ями. Все це разом з нафтопродуктами, трупами тварин, фекаліями тощо бурхливим потоком знесено в Чорне море. Біологи відразу попередили, що морське узбережжя стане непридатним для купання. Вода "зацвіте", у неї загинуть всі організми, певна частини риби відійде у пошуку кормової бази. Також без їжі залишаться морські птахи.

Місцева влада заявила, що на узбережжі Чорного моря, у Дністровському лимані та річці Дунай виявлено багато небезпечних збудників. Купатися та ловити рибу заборонено.

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