Артист не став мовчати і відповів на хейт.

Український співак Діма Монатік 26 травня дав благодійний концерт в одеському клубі, де йому вдалося зібрати 550 тисяч гривень для лікарні, яка допомагає пораненим військовим.

Однак користувачі мережі назвали виступ у клубі ганьбою. Вони вважають, що артист повинен був перенести концерт, адже саме в цей день Росія запустила ракети по Дніпру.

Як відреагувала мережа

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"А можна давати благодійні концерти в філармоніях і театрах, а не в нічних клубах з дискотеками і п'яними пиками?"

"Монатік, це ганьба, коли вчора розбомбили в Дніпрі установи, загинули люди"

"А що війна вже закінчилася? В Одесі відкриття пляжного сезону?"

"Щось довго "перевзувався" в українські пісні... Ганьба, вас тільки бабло цікавить"

"У вас все нормально, совість є? У країні війна, люди гинуть... Вам не здається, що танці і веселощі - це перебір?!"

Однак знайшлися і ті користувачі мережі, які підтримали артиста, серед них і його дружина Ірина. Вона написала в коментарях:

"Пишаюся тобою, коханий, скільки добра ти робиш на користь людей і держави! Ти надзвичайний приклад для наших синів! Скільки потрібних, світлих емоцій ти подарував людям, музично-танцювальна терапія, та ще й матеріальна допомога нашим бійцям! Продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб наближати перемогу України".

Монатік відповів на хейт

Артист не став мовчати і різко відповів всім незадоволеним фанатам: "Я сподіваюся, ви це написали всім, хто вчора дав концерт".

Нагадаємо, раніше Діма Монатік переклав свій хіт "УВЛІУВТ" на українську мову.

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