Пасажирам довелося вистояти в черзі, перед тим, як потрапити на станцію.

У Києві сьогодні вранці знову утворилися значні черги на вході на станції метро.

Відео однієї з них опублікував Телеграм-канал "Киев сейчас". На відео десятки людей стоять у черзі на станцію метро "Чернігівська". Натовп з пасажирів розтягнувся на десятки метрів по тротуару перед станцією.

"Коли хотіли обмежити "скупчення людей", але щось пішло не так", - пише автор.

Вчора було оприлюднено відео стовпотворіння на станції "Вокзальна". У підземці пізніше нагадали, що змушені обмежувати вхід на станції через карантинні заходи. Там також закликали пасажирів уникати скупчення людей і зазначили, що метрополітен працює в звичайному режимі.

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Автор: Юрій Годован