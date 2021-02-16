У метро періодично вводять карантинні обмеження.

Натовп на станції столичного метро "Вокзальна" сьогодні вранці утворився через обмеження, які вводить підземка для дотримання карантинних заходів на її території.

Про це розповіла сайту "Сьогодні" заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.

Читайте такожУ київському метро вирішили замінити усі двері: новий дизайн спричинив жваві дискусії в мережі (фото)

"Зрозуміло, що погода сувора і нашим пасажирам хочеться зайти в метрополітен, однак закликаємо продовжувати дотримуватися карантинних заходів. Нагадаю, що у пікові години, щоб уникнути подібних скупчень ми змушені вводити обмеження на вхід до станцій, коли замість трьох дверей станція працює на двоє, або замість чотирьох на троє дверей. Метрополітен працює за звичайним графіком, тому прошу піклуватися про своє здоров'я, не створювати і по можливості уникати скупчень людей. Дякую за розуміння!" – прокоментувала вона.

Натовп у метро Києва: відео

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован