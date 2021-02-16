Черга на "Вокзальній" / скріншот
У Києві в черговий раз утворилися стовпотворіння в метро. Норма про дотримання соціальної дистанції пасажирами не дотримувалася.
Відповідне відео опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
Зокрема, очевидцям вдалося зняти значну чергу при вході на станцію "Вокзальна".
"Карантин, казали вони", - іронічно підписав автор відео.
У Києві утворилася значна черга на метро " Вокзальна"
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