На вході в метро вранці утворилося стовпотворіння.

У Києві в черговий раз утворилися стовпотворіння в метро. Норма про дотримання соціальної дистанції пасажирами не дотримувалася.

Відповідне відео опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Зокрема, очевидцям вдалося зняти значну чергу при вході на станцію "Вокзальна".

"Карантин, казали вони", - іронічно підписав автор відео.

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Автор: Юрій Годован