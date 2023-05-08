Очільник ГУР наголосив, що Україна продовжує боротися з глобальним злом, яке не очікувало, що його імперський план зірвуть.

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов потужно звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та примирення. Він пообіцяв, що українське військо продовжуватиме стояти міцно до перемоги.

Як повідомляє прес-служба ГУР, Буданов наголосив, що сьогодні вшановують подвиг українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. Однак Україна продовжує боротися зі злом й сьогодні.

"Україна, на жаль, знову є епіцентром протистояння агресору. Нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ. Розв’язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом усього Українського народу. Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою", - зазначив Буданов.

Очільник ГУР пообіцяв, що за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, за незліченні жертви й страждання дітей і матерів, за кожний злочин, скоєний в Україні, українські воїни помстяться.

"Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо! Слава Українським Героям усіх поколінь! Слава Україні", - наголосив Буданов.

День пам'яті та примирення

У 2015 році Верховна Рада України ухвалила Закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років". Цим документом запроваджено відзначення 8 травня Дня пам’яті та примирення, 9 травня - Дня перемоги над фашизмом у Другій світовій війні.

Сьогодні президент Володимир Зеленський запропонував 8 травня відзначати в Україні День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Водночас він підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи - свята єдності усіх європейців, які знищили нацизм.

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