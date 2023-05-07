Представниця МЗС РФ втягнула в "скандал" третього зайвого.

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відзначилася новою істерикою у соціальних мережах.

Цього разу у "зриві" чиновниці винен голова Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, який у своєму коментарі для ЗМІ пообіцяв "вбивати росіян" до повної перемоги. В Telegram Захарова навіщось втягнула в "скандал" третього зайвого та заявила, що у всьому, як завжди, винен Білий дім.

Зокрема, вона процитувала слова Буданова, а потім відзначилася фразою:

Відео дня

"Це прямий удар по Білому дому. Київський режим заявив про те, що адміністрація Байдена спонсорує тероризм", - написала Захарова.

Скандальне інтерв'ю Буданова - що схвилювало Захарову

Нагадаємо, що глава ГУР в коментарі для журналістів "YahooNews" відзначився обіцянкою про те, що Україна та ЗСУ знищуватимуть росіян до повної перемоги та закінчення війни. Він заявив, що це буде відбуватися "де завгодно в усьому світі".

Такою фразою Буданов відзначився у відповідь на питання з приводу причетності спецслужб України до ліквідації російських пропагандистів. Як відомо, є як мінімум 4 "гучних" випадки: знищення дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної, бойовика Ігоря Мангушева, воєнкора Владлена Татарського та бойовика "ЛДНР" Захара Прилєпіна. Останній підірвався в авто 6 травня. У своєму коментарі Буданов відмовився підтверджувати або спростовувати "слід" України.

Вас також можуть зацікавити новини: