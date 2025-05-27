Тенденція виїзду випускників шкіл за кордон пов’язана із загальною хвилею міграції, яку спричинила війна.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що в Україні фіксується тенденція до виїзду випускників шкіл за кордон після завершення 11 класу. Проте це явище, за його словами, не набуло масового характеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив на брифінгу під час заходу "Освіта нової України".

"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Вона не є масовою насправді. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити цю негативну тенденцію, звівши її до рівня загрози", - сказав Лісовий.

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Він також зазначив, що ця тенденція пов’язана із загальною хвилею міграції, яку спричинила війна.

"Ми бачимо загальну тенденцію, яка стосується в цілому міграції, повʼязаною війною. І перше питання це звичайно питання безпеки. А рішення цього питання ви знаєте яке", - додав міністр.

Виїзд людей з України

Як відомо, під час військового стану військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років не можуть залишати країну. Згідно квітневого інфляційного звіті НБУ, у 2025 році близько 200 тисяч українців можуть залишити країну. При цьому поступове повернення українських мігрантів очікується лише після суттєвого зниження безпекових ризиків.

За даними Євростату, від початку повномасштабної війни лише на територію Європейського Союзу виїхали понад 4 мільйони українців.

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