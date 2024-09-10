Кількість тих українців, у кого був статус тимчасового захисту в Німеччині, стрімко зменшилася.

У Німеччині понад 200 тисяч українців втратили статус тимчасового захисту, починаючи з липня 2024 року. Кількість українців у Німеччині скоротилася з 1,37 млн до 1,11 млн осіб зі статусом тимчасового захисту.

Статус деяких осіб у реєстрах перестав бути дійсним, оскільки громадяни або отримали інший статус захисту, або остаточно покинули країну, повідомляє Євростат.

Загальна кількість громадян, які виїхали до Європейського Союзу від початку повномасштабної війни, становить близько 4,12 млн.

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За даними статистичної організації, у Німеччині українських біженців досі більше, ніж у будь-якій іншій країні у світі. На другому місці перебуває Польща, там наших громадян 976 205 тисяч (23,7% від загальної кількості в Європі), і на третьому - Чехія (369 тис. осіб).

З кінця червня 2024 року спостерігається збільшення українських громадян у Польщі, куди прибуло ще 10 430 осіб; у Чехії - +8 834; у Румунії - +4 250.

Виходячи зі статистики, найбільша кількість українських біженців за співвідношенням до місцевих жителів спостерігається в Чехії, Литві та Польщі. На 1000 громадян у цих країнах припадає близько 26-33 одержувачів тимчасового захисту.

Майже половину біженців у європейських країнах становлять дорослі жінки (45,3%), далі йдуть діти (32,4%) і дорослі чоловіки (22,4%).

Українські біженці в Європі

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що влада Шотландії різко почала економити на біженцях з України. Тепер нашим громадянам потрібно буде платити за обід 3 фунти стерлінгів, хоча раніше це було абсолютно безкоштовно.

Крім того, українці в Австрії не можуть знайти роботу, незважаючи на вільний доступ до ринку праці. Основними проблемами в працевлаштуванні є відсутність належних знань німецької мови та необхідність доглядати за дітьми за браку місць у дитсадках.

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