Результати різних опитувань свідчать про дедалі більшу адаптацію українців за кордоном.

У 2025 році близько 200 тис. українців можуть залишити країну. Поступове повернення українських мігрантів очікується лише після суттєвого зниження безпекових ризиків.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ. "Негативні міграційні тенденції зберігаються, адже попри початок перемовин про потенційне перемир’я, їх результат не визначено, тоді як триває збільшення обстрілів всієї території України та терактів проти цивільного населення", - сказано в документі.

Зазначається, що наміри країн-реципієнтів щодо зміни або скасування правового статусу тимчасового захисту українських мігрантів після досягнення миру наразі остаточно не визначені. Тому очікується, що чиста зовнішня міграція триватиме, поки зберігаються високі безпекові ризики.

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Припущення прогнозу Нацбанку залишаються незмінними: подальший чистий відплив зовнішніх мігрантів у 2025 році (близько 0,2 млн осіб) і початок їхнього повернення з 2026 року (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб).

"Повернення мігрантів відбуватиметься поступово, тому дефіцит робочої сили зберігатиметься на прогнозному горизонті. Це стимулюватиме подальше збільшення зарплат темпами вищими, ніж зростання продуктивності, що підвищуватиме інфляційний тиск. Також це надалі стримуватиме відновлення економіки через нестачу робочої сили", - йдеться у звіті.

В НБУ зауважили, що результати різних опитувань свідчать про дедалі більшу адаптацію українців за кордоном. Усе більша частина з них працює і забезпечує своїм родинам рівень життя, порівняний з тим, що був у них в Україні до повномасштабного вторгнення. Успішна адаптація на новому місці зменшує частку тих, хто хоче повернутися та збільшує ймовірність возз'єднання родин за кордоном, а не в Україні.

Можливе ускладнення безпекової ситуації, відновлення перебоїв енергопостачання й активна політика урядів країн-реципієнтів з утримання українців є негативними ризиками для прогнозу міграції.

"У разі їхньої реалізації можна очікувати подальше скорочення внутрішнього споживчого попиту та посилення браку працівників. Ситуація на ринку праці ускладниться, а негативні наслідки для інфляції та ВВП будуть відчутнішими", - вважає регулятор.

Однак є і позитивні ризики: за опитуваннями, високі доходи і наявність житла в Україні стимулюють людей залишатися. Отже, зростання економіки та зусилля уряду щодо відновлення втрат житла й інфраструктури стимулюватимуть українців повертатися швидше та надалі залишатися в Україні.

Українські мігранти – останні новини

У США за програмою "Єдність для України", розробленою ще за адміністрації експрезидента Джо Байдена, живуть майже чверть мільйона українських біженців. Багато з них подали заявки на отримання політичного притулку, тимчасового статусу та інших форм імміграційної допомоги, але з приходом до влади Дональда Трампа українські біженці побоюються, що допомогу для них буде скасовано.

Країни Європи зацікавлені у тому, аби українські біженці залишилися. Зокрема йдеться про країни, які є найбільш зрілими у питанні міграційної політики, вважає макроекономіст, банкір, доктор економічних наук, експерт у сфері міграційної політики Андрій Гайдуцький.

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