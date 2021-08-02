На ній в інтерактивному форматі відображатимуться місце, час, дата та інша інформація про події.

З метою структуризації заходів, які проводитимуться до 30-річчя Дня Незалежності України, Міністерство культури та інформаційної політики створило цифрову мапу подій.

Про це повідомляє пресс-служба Мінкульту.

"Для того, щоб структурувати той масштаб заходів, які проводитимуться до 30-річчя Незалежності, МКІП було створено цифрову мапу подій. Адже щоб з кількох сотень заходів, які ми реалізуватимемо з ОДА, обрати собі декілька до вподоби – треба дійсно мати витримку. Саме мапа подій і спрощує цю задачу: збираючи інформацію про кожну з них в одному місці", – сказав міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

На цифровій мапі подій в інтерактивному форматі відображатимуться місце, час та дата подій з розгорнутою інформацією про саму подію. Мапа також містить функціонал пошуку за локацією та датою і посилання на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси.

Читайте такожУ Києві в серпні тричі проведуть масштабні репетиції військового параду: названо датиЗавдяки цифровій мапі користувач матиме змогу переглянути всю інформацію про події в конкретному місці та зможе спланувати відвідування.

Переглянути події до Дня Незалежності України можна за посиланням.

День Незалежності України: річниця

Цьогоріч 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. Сьогодні, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський розповів, яким буде святкування.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення 24 серпня урочистого засідання парламенту.

Автор: Катерина Гірник