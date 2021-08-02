Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання ВР 24 серпня / фото REUTERS
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту 24 серпня з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення незалежності України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його прес-секретар Ольга Туній.
Вона зазначила, що засідання відбудеться о 13:00.
До свого допису Туній також додала фото відповідного розпорядження.
фото facebook.com/olga.tuniy
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