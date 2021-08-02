Спікер парламенту підписав відповідне розпорядження. Засідання почнеться 24 серпня о 13:00.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту 24 серпня з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення незалежності України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його прес-секретар Ольга Туній.

Вона зазначила, що засідання відбудеться о 13:00.

До свого допису Туній також додала фото відповідного розпорядження.

День Незалежності України: річниця

Цьогоріч 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. Сьогодні, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський розповів, яким буде святкування.

Автор: Тетяна Поляковська