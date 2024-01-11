його готові виносити на погодження Уряду в найближчий час.

У Міністерстві оборони України заявили, що вже підготували нову редакцію законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

"Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження Уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроекту відкликали. Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", - зазначив він.

Умєров підкреслив, що воїни ЗСУ потребують ротацій та відпусток, мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя.

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"Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації – і це потрібно кожному воїну", - написав міністр.

За його словами, над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі - представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств.

"Після реєстрації законопроекту у парламенті ми разом з командою Міноборони, Головнокомандувачем Залужним, Начальником Генштабу Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах. Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереженн", - прокоменутвав він.

Умєров підкреслив, що неприпустимо, щоб в час великої війни критично важливі для держави питання - мобілізації, військового обліку та проведення ротацій - політизувалися та гальмувалися.

"Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно", - написав міністр оборони.

Закон про мобілізацію - останні новини

Сьогодні вдень керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що за результатами наради за участю керівників парламенту та фракцій законопроект про мобілізацію повертається ініціатору – Кабінету міністрів України.

Він зазначив, що уряду одночасно передаються пропозиції напрацьовані на комітеті ВРУ до законопроекту та у робочих групах.

Арахамія розповів, що відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режиму, де були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. На нараді було головне питання - законопроект №10378 (урядовий) щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

За поясненням Арахамії, що не всі норми законопроекту можуть бути підтримані, якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Тому за результатами наради законопроект повертається ініціатору.

Згодом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що уряд проголосував за відкликання законопроєкту про мобілізацію (№10378).

Увечері в урядовому Telegram-каналі з’явилось повідомлення, що Кабмін на позачерговому засіданні підтримав протокольне рішення, ініційоване Міноборони "Про відкликання внесеного до Верховної Ради проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової службиˮ.

В уряді додали, що після доопрацювання Міністерством оборони відповідний проект Закону буде повторно винесений на розгляд Кабінету Міністрів.

Як відомо, у Верховній Раді України були зареєстровані 5 законопроектів, які стосуються мобілізації. Один з них основний, який був внесений Кабінетом міністрів України 25 грудня 2022 року до Верховної Ради (№10378), а чотири – альтернативних, авторами яких є народні депутати.

Багато норм урядового законопрокту викликали дискусії в суспільстві, зокрема, щодо можливості вручення електронних повісток, вилучення в фізичних осіб-підприємців автомобілів у вигляді військово-транспортного обов’язку, можливості призову інвалідів третьої групи, а також розширення повноважень представників ТЦК та керівників місцевих держадміністрацій.

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