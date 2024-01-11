За результатами наради за участю керівників парламенту та фракцій законопроект про мобілізацію повертається ініціатору – Кабінету міністрів України.
Про це керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у Telegram. Він зазначив, що уряду одночасно передаються пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах до законопроекту.
Він розповів, що відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режиму, де були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.
Арахамія зазначив, що на нараді було головне питання - законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він нагадав, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.
"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", - повідомив Арахамія.
Він наголосив, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.
"За результатами наради законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах", - повідомив Арахамія.
Законопроект про мобілізацію - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано 5 законопроектів, які стосуються мобілізації. Один з них основний, який був внесений Кабінетом міністрів України 25 грудня 2022 року до Верховної Ради, а чотири – альтернативних, авторами яких є народні депутати.
Багато норм урядового законопрокту викликали дискусії в суспільстві, зокрема, щодо можливості вручення електронних повісток, вилучення в фізичних осіб-підприємців автомобілів у вигляді військово-транспортного обов’язку, можливості призову інвалідів третьої групи, а також розширення повноважень представників ТЦК та керівників місцевих держадміністрацій.
10 січня член політичної фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомляв, що у фракції "Слуга народу" вирішили повернути законопроект про мобілізацію Кабінету міністрів України на доопрацювання.