Після довгих обговорень урядовий законопроект має бути доопрацьований з врахуванням пропозицій нардепів.

За результатами наради за участю керівників парламенту та фракцій законопроект про мобілізацію повертається ініціатору – Кабінету міністрів України.

Про це керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у Telegram. Він зазначив, що уряду одночасно передаються пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах до законопроекту.

Він розповів, що відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режиму, де були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Відео дня

Арахамія зазначив, що на нараді було головне питання - законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він нагадав, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", - повідомив Арахамія.

Він наголосив, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

"За результатами наради законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах", - повідомив Арахамія.

Законопроект про мобілізацію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано 5 законопроектів, які стосуються мобілізації. Один з них основний, який був внесений Кабінетом міністрів України 25 грудня 2022 року до Верховної Ради, а чотири – альтернативних, авторами яких є народні депутати.

Багато норм урядового законопрокту викликали дискусії в суспільстві, зокрема, щодо можливості вручення електронних повісток, вилучення в фізичних осіб-підприємців автомобілів у вигляді військово-транспортного обов’язку, можливості призову інвалідів третьої групи, а також розширення повноважень представників ТЦК та керівників місцевих держадміністрацій.

10 січня член політичної фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомляв, що у фракції "Слуга народу" вирішили повернути законопроект про мобілізацію Кабінету міністрів України на доопрацювання.

Вас також можуть зацікавити новини: