Міноборони тестує нову полегшену модель бронежилета (фото)

Бронежилет має функцію швидкого скидання та може комплектуватися додатковими елементами, в тому числі захистом шиї та плечей та плечовими накладками.

Міністерство оборони України проводить лабораторні дослідження нової полегшеної моделі бронежилета.

Як повідомила пресслужба відомства, цей бронежилет відрізняється легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.

Зазначається, що модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування.

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"Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

В міністерстві поінформували, що новий бронежилет виготовлено з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6-го класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.

"Бронежилет має функцію швидкого скидання та може комплектуватися додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок передбачені спеціальні анатомічні накладки", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Міноборони зазначили, що виріб також містить окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімні демпферні вкладки. Після завершення лабораторних випробувань бронежилет буде передано на забезпечення ЗСУ.

Бронежилети для українських воїнів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць. Бронежилет – українського виробництва, його розробила компанія "Українська броня". Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

На початку року військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів. В нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації. Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ.

Днями в Міноборони заявили, що в ЗСУ з’явиться адаптивний одяг для поранених. Комплект буде надаватися пораненим військовослужбовцям та дозволить швидко перевдягнути воїна в зручний одяг на стабілізаційному пункті чи госпіталі. Одяг розроблявся з врахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів і основною вимогою для нього стали зручність для пораненого, технологічність та зносостійкість.

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