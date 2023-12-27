Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

Міністерство оборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць. Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ – такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових.

Про це розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

За його словами, бронежилет – українського виробництва, його розробила компанія "Українська броня". Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

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"Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилету", – розповів Шарко.

Крім цього, він зазначив, що "жіночий" варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту. За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету.

Шарко також додав, що після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Форма для військовослужбовиць - деталі

Для жінок-військовослужбовиць в Україні створили військову форму. Випускають новий комплект форми й для вагітних жінок-військовослужбовиць.

Тканина жіночої форми не рветься легко, вона вогнетривка, не плавиться, не парить. У комплект військової форми для жінки (залежно від сезону) входить: спідня білизна; термобілизна (демісезонна або зимова); КЛП (костюм літній польовий); убакс (тактична сорочка) або поло; костюм літній польовий; утеплені куртки (2 шт); зимові теплі штани; бушлати.

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