Він наголосив, що "тут немає ніякого релігійного підтексту", але кожен повинен усвідомити, що єдиним захистом від коронавірусу є вакцинація.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців не піддаватися на маніпуляції і поширення міфів про вакцинацію від COVID-19.

Про це Епіфаній сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Не потрібно слухати, не потрібно вірити, не потрібно піддаватися на ці маніпуляції. Бо українська церква чітко заявила про те, що ми не проти. Вакцинація завжди відбувалася. Хвороби існували і до початку цієї пандемії. Тому ми висловили чітку позицію про те, що якщо це ліки, які покликані зберегти людське здоров’я, то чому їх не приймати, чому вірити певним міфам", – сказав предстоятель ПЦУ.

"Ми заявляємо, що тут немає ніякого релігійного підтексту, але кожна людина має право вибору, кожен повинен усвідомити, що в цей непростий час випробувань цією хворобою єдиним захистом є вакцинація", – додав він.

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За словами предстоятеля ПЦУ, в Україні другий рік триває боротьба "зі ще одним невидимим, але реальним фронтом небезпечної коронавірусної хвороби, яка забирає дуже багато людських життів".

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 375 тис. 346 людей, з них отримали першу дозу 14 млн 375 тис. 344, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 млн 961 тис. 886, отримали додаткову дозу – 92. Загалом проведено 27 млн 337 тис. 322 щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Гірник