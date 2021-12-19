Стало відомо, скільки хворих на коронавірус в Україні знайшли у суботу / фото ua.depositphotos.com
Коронавірус COVID-19 в Україні впродовж суботи, 19 грудня, діагностували у 3 602 осіб.
За добу вірус знайшли у 49 медиків та 390 дітей, повідомив Telegram-канал МОЗ України.
У суботу госпіталізовані 2 129 захворілих, одужали – 6 866, а померли – 176.
Коронавірус в Україні – статистика станом на 19 грудня:
- Всього захворіли 3 608 151 особа;
- Одужали – 3 331 865 осіб;
- Померли – 93 105;
- Зроблено 16 492 954 ПЛР-тести.
Нагадаємо, 17 грудня коронавірус в Україні діагностували у 7 503 осіб, серед захворілих було 154 медики та 674 дитини.
В нашій державі вже знайшли новий штам COVID-19 – "Омікрон". Цей варіант коронавірусу знайдено в особи, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.