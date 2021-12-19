Глава Православної церкви України прогнозує, що це може статися протягом 10 років.

Більшість українців може перейти на святкування Різдва 25 грудня. Про це заявив Митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" він спрогнозував, що перехід України на святкування Різдва не 7 січня, а 25 грудня, відбуватиметься протягом 10 років.

"Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити", - зазначив Епіфаній.

Як відомо, 7 січня Різдво Христове святкують за юліанським календарем, так званим "старим стилем". А 25 грудня Різдво святкують за сучасним григоріанським чи новоюліанським календарем.

Митрополит Епіфаній сказав, що він підтримує святкування Різдва за новоюліанським календарем. Він виступає за перенесення свята на 25 грудня, проте вважає, що цей процес має бути ненав'язливим, поступовим.

Читайте такожУ Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни (фоторепортаж, відео)За словами глави Православної церкви, громадян України вже намагаються розділити. Українців хочуть сварити через мовне питання, через релігію, а різке перенесення ще й цього свята - не найкращий варіант. Саме тому він прогнозує, що перехід на святкування Різдва у грудні буде проходити протягом 10 років.

Проте термін цього переходу може бути іншим. Митрополит зазначив, що чітку дату назвати важко. Також Епіфаній каже, що на нинішні Різдвяні свята храми спочатку (25 грудня) будуть "порожніми", а ось 7 січня будуть "повними".

"Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти", – заявив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Епіфаній заявив, що священникам РПЦ не місце в українській армії під час війни.

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Автор: Поліна Кузенко