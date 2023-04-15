Представники місцевої влади обговорять питання післявоєнного відновлення держави.

Участь у Міжнародному саміті громад та регіонів, який відбудеться в Україні у квітні, підтвердили представники 54 країн.

Як повідомили в офісі президента України, про це заявив заступник керівника ОП Олексій Кулеба під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті, на якому обговорили підготовку до зазначеного саміту. Засідання відбулося під головуванням керівника офісу президента Андрія Єрмака.

Так, за словами Кулеби, станом на сьогодні особисту участь у саміті підтвердив 91 представник з 18 країн, ще 111 представників з 36 держав готові приєднатися в онлайн-форматі. Делегації відвідають регіони України, які постраждали внаслідок бойових дій або перебували під російською окупацією.

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Кулеба уточнив, що станом на сьогодні запрошені учасники виявили бажання відвідати Київську та Чернігівську області.

Майбутній саміт, як зазначив Єрмак, стане важливою міжнародною подією з найвищим рівнем участі представників різних держав та іноземних громад. Завдяки такому майданчику представники місцевої влади можуть безпосередньо обговорювати питання післявоєнного відновлення держави, ініціатив щодо нормалізації життя громад. "Сьогодні ми вже маємо багато прикладів співпраці, але всі чекають від нас більш структурованої програми. І я сподіваюся, що саме Конгрес стане таким майданчиком", - сказав Єрмак.

У рамках саміту передбачено обговорення реінтеграції українських територій, подолання гуманітарних викликів, відновлення життєдіяльності громад за участю міжнародних урядових та неурядових організацій. Учасники заходу також піднімуть питання розмінування та інноваційного розвитку територій.

За результатами саміту заплановано підписання підсумкової декларації та низки угод про партнерство на муніципальному рівні.

Відновлення України

26 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що український уряд планує провести Міжнародний саміт для обговорення "формули миру" та завершення війни, розв'язаної Росією проти України. Проведення саміту очікувалося до кінця лютого 2023 року.

Згідно з оцінками Світового банку, за рік в результаті повномасштабної війни Україні завдано близько 290 млрд доларів збитків.

Повідомлялося про те, що пріоритетними напрямками при відновленні України після війни стане критична інфраструктура, житло і важливі соціальні і транспортні об'єкти. Нашій державі знадобиться фінансова та матеріально-технічна підтримка міжнародних партнерів.

Станом на 24 березня 2023 року потреба у відновленні становила загалом 411 мільярдів доларів.

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