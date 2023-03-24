Згідно з оцінками Світового банку, за рік внаслідок повномасштабної війни Україні завдано близько 290 млрд доларів збитків.

Пріоритетними напрямками під час відновлення України після війни стане критична інфраструктура, житло та важливі соціальні й транспортні об'єкти. Нашій державі знадобиться фінансова та матеріально-технічна підтримка міжнародних партнерів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Потреба у відновленні загалом становить 411 мільярдів доларів.

Зазначається, що відповідно до оновленого звіту Світового банку "Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні", пряма шкода за підсумками першого року війни становить 135 мільярдів доларів, а завдані збитки близько 290 мільярдів доларів.

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Найбільша пряма шкода була завдана у таких сферах:

житло - 50,4 мільярдів доларів;

транспорт - 35,7 мільярдів доларів;

торгівля та промисловість - 10,9 мільярдів доларів;

енергетика та видобувна галузь - 10,6 мільярда доларів;

сільське господарство - 8,7 мільярда доларів.

У відомстві також додали, що найбільше коштів на відновлення необхідно транспортній галузі (понад 22% від загальних потреб), житлова сфера (майже 17%) та енергетична галузь (понад 11%).

Відновлення України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російське вторгнення в Україну занурило 7,1 мільйона людей у бідність і змінило 15-річний прогрес у розвитку. За оцінками Світового банку, потреби України на відбудову внаслідок вторгнення Росії становлять 411 млрд доларів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сума завданих збитків на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

У грудні 2022 року Світовий банк оголосив про створення фонду підтримки та відновлення України. Він покликаний забезпечити скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності уряду України.

Тим часом, Рада Європи підтримала рішення створити міжнародний механізм для реєстрації збитків, яких Росія завдала Україні в ході війни. В ЄС також заявили, що активізують роботу з використання заморожених активів РФ для відновлення України.

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