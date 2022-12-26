Організацію Об'єднаних Націй розглядають як майданчик для проведення цього саміту.

Український уряд планує провести міжнародний саміт для обговорення "формули миру" і завершення війни, розв'язаної Росією проти України.

Як повідомив в інтерв'ю AP міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, проведення такого саміту очікується до кінця лютого 2023 року.

"Організація Об'єднаних Націй могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту. Не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення всіх до ініціативи", – пояснив Кулеба.

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Водночас говорячи про участь Росії в саміті міністр наголосив, що спершу Москва має відповісти за воєнні злочини перед міжнародним судом.

Кулеба також зазначив, що участь Генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша Україна вітала б.

"Він зарекомендував себе як ефективний посередник і ефективний парламентер, а головне, як принципова і чесна людина. Тому ми вітали б його активну участь", – зазначив очільник МЗС України.

Формула миру для України - що потрібно знати

У листопаді на саміті "Великої двадцятки" на Балі президент України Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів. Президент наголошував, що українська формула миру дуже чітка, а кожен її пункт опрацьований.

"Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни", - перераховував глава держави.

За словами президента України, світ сприйняв озвучену ним формулу вкрай позитивно. Водночас Кремль відповів на неї ескалацією.

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