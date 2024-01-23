Це питання врегулювали, зазначив Кулеба.

Множинне громадянство не дозволятиме військовозобов'язаним українцям виїхати за кордон під час воєнного стану.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання, чи зможуть люди скористатися цим у разі ухвалення закону.

"Ні, ці питання також врегульовані. Людина має свій обов'язок служіння і захисту Батьківщини, він передбачений Конституцією України. Все це теж регламентовано: і виконання військового обов'язку, і фінансові зобов'язання перед державою", - зазначив міністр.

Що відомо про закон про множинне громадянство:

Вчора український президент Володимир Зеленський повідомив, що вніс у Верховну Раду законопроект про множинне громадянство.

Він зазначив, що це дозволить мати громадянство рідної країни всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім Російської Федерації. Також громадянство України зможуть отримати іноземці, які долучилися до боротьби у війні з російськими загарбницькими військами.

Згодом народний депутат України Ярослав Железняк зазачив, що ініціатива Зеленського зареєстрована у Раді вже чотири роки.

Вас також можуть зацікавити новини: