Цей президентський законопроект навіть підтримав парламентський комітет, але згодом ініціативу чому перестали розглядати.

Президентська ініціатива щодо множинного громадянства вже чотири роки зареєстрована у Верховній Раді.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що він ініціюватиме законопроект щодо множинного громадянства.

"Нагадаю, що законопроект про подвійне громадянство в Раді з… середини грудня 2019 року… Внесений Президентом України. Номер №2590 і назва "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", - зазначив Железняк.

Нардеп також зазначив, що суть законопроекту від 2019 року:

запровадження для набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття до громадянства України або поновлення у громадянстві України можливості складення присяги громадянина України іноземцем, який є громадянином держави, включеної Кабінетом Міністрів України до переліку держав, громадяни яких для набуття громадянства України мають право на подання присяги громадянина України;

розширення кола осіб, які набувають громадянство України за територіальним походженням шляхом віднесення до кола осіб, родинний зв'язок з якими надає право особі на набуття громадянства України за територіальним походженням

Железняк наголосив, що дата реєстрації законопроекту про множинне громадянство у Раді - грудень 2019 року. Профільний комітет навіть схвалив його в першому читанні, але на цьому розгляд було заморожено.

"Тому що там за нова ініціатива, і чому ця без руху - теж невідомо", - додав він.

Множинне громадянство - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді України запровадити інститут множинного громадянства.

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, це "дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу". Він уточнив, що окрім громадян країни-агресора.

У жовтні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність запровадження множинного громадянства в Україні з єдиним обмеженням.

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