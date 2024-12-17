Законопроєкт відправлено на розгляд Конституційного Суду України.

Верховна Рада України проголосувала за підтримку в першому читанні президентського законопроекту про введення інституту множинного громадянства в Україні.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада підтримала за основу законопроеєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні", - написав він. При цьому повідомив, що його ухвалення в першому читанні підтримало 247 народних депутати.

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За його словами, до другого читання мають бути враховані ряд пропозицій і зауважень, зокрема Світового Конгресу Українців. При цьому не уточнив про які пропозиції йдеться.

Народний депутат України Ірина Геращенко повідомила, що парламент України направив законопроєкт на висновок до Конституційного суду. "Тільки що ВР відправила законопроєкт Зеленського про подвійне громадянство на експертизу Конституційного Суду. Це рішення підтримали 150 депутатів", - зазначила вона в Telegram.

Множинне громадянство - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект щодо множинного громадянства – "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" (реєстраційний №11469).

У законопроєкті визначено в яких випадках допускається множинність громадянства (підданства).

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