Множинне громадянство не допускається у випадку оформлення набуття громадянства України щодо особи, яка перебуває у громадянстві РФ.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект щодо множинного громадянства. Йдеться про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України (№11469).

У законопроекті, зокрема йдеться про те, у яких випадках допускається множинність громадянства (підданства).

Так, це одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав; набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями; автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства унаслідок одруження з іноземцем.

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Також це автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Крім того, у переліку таких випадків, зокрема і набуття громадянства України у спрощеному порядку іноземцями, які є громадянами держав, включених до переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Йдеться також і про випадок набуття громадянином України громадянства держав, включених до переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Водночас множинність громадянства не допускається у випадках оформлення набуття громадянства України або прийняття до громадянства України, або поновлення у громадянстві України щодо особи, яка перебуває у громадянстві держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262.

Серед іншого, законопроектом, зокрема визначається, що спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями, які є громадянами держав, включених до переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, полягає у поданні такими особами під час набуття громадянства України декларації про визнання себе громадянином України.

Також, як зазначається в пояснювальній записці, законопроект має на меті спрощення порядку набуття громадянства України та удосконалення регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які проходять чи проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України або є одним із подружжя такої особи, або є дитиною такої особи.

Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Як відомо, Верховна Рада України 23 липня проголосувала за продовження строку дії воєнного стану в Україні до 9 листопада 2024 року. Парламентом також було продовжено на 90 днів загальну мобілізацію.

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