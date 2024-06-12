Не надаватимуться послуги, які стосуються самого ухилянта, а не членів його сім’ї, зазначив Малюська.

Загальна мобілізація в Україні триває, і все частіше для надання адміністративних послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ.

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в інтервʼю Еммі Антонюк, відповідаючи на запитання щодо обмежень в наданні адміністративних послуг військовозобов’язаним, які ухиляються від мобілізації. Він зазначає, що закон про адміністративні послуги з моменту його прийняття, ще задовго до війни, передбачав, що держава може вимагати від громадянина військово обліковий документ як умову для надання такої послуги. Малюська сказав, що це було і залишається в законі, а уряд своїми рішеннями врегулює при наданні яких послуг обов’язково повинен бути військово-обліковий документ.

"Тобто, треба, щоб людина з’явилася на радарах держави, щоб було зрозуміло, де така людина знаходиться, хто вона, і які засоби зв’язку. Це нормальний правильний природний процес. Процес цей триває, я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати такий документ, зокрема, при перетині кордону", - наголосив міністр.

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Він зазначає, що закон такий на сьогодні діє, і очікувати якоїсь широкомасштабної реформи, масового внесення змін в законодавство, не потрібно. "В нас чимало послуг надаються, і регулюються на підзаконному рівні і є закон, який надає таку можливість. Кількість таких послуг збільшуватися", - сказав Малюська.

Він нагадав, що в Україні існують сотні, якщо не тисячі адмінпослуг, де держава комунікує з громадянином, якому треба документ чи його дублікат. "То всюди з’являється можливість попросити військово-обліковий документ", - зазначив міністр. При цьому додав, що на певних послугах, які стосуються членів сім’ї військовозобов’язаного, його дітей, держава "жодних блоків" не буде ставити.

"Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі. Тобто якщо йтиметься про щось, що є задля гарного способу життя, для комфорту більшого і тільки стосується особисто військовозобов’язаного, то рано чи пізно держава почне вимагати військово-обліковий документ. Що стосується критично важливих послуг, щоб жити, щоб сім’я, діти нормально себе почували, то держава в такому випадку обмежень застосовувати точно не буде", - наголосив Малюська.

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Як повідомляв УНІАН, без військово-облікового документа українцям будуть недоступні деякі види адміністративних послуг. Міністр юстиції Денис Малюська раніше зазначав, що в уряді розглядають додаткові методи для "стимулювання" ухилянтів виконувати свої обов'язки.

За його словами, різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа. Тобто держава буде намагатись зробити так, щоб закон був однаковим для всіх. І щоб ті, хто добровільно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче.

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