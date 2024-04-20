Без військово-облікового документа українцям будуть недоступні деякі види адміністративних послуг.

В уряді розглядають додаткові методи для "стимулювання" ухилянтів виконувати свої обов'язки, розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі "Ми-Україна".

"У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності своїх обов’язків", - зазначив міністр.

За його словами, зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа.

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Тобто держава буде намагатись зробити так, щоб закон був однаковим для всіх… І щоб ті, хто добровільно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче. правила однакові для всіх і ми забезпечуємо їх виконання", - наголосив міністр.

Мобілізація в Україні - інші новини

Новий закон про мобілізацію набирає чинності через місяць із дня, наступного після його оприлюднення. 17 квітня 2024 року його було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України", тобто, набирає чинності закон 18 травня 2024 року.

У ньому йдеться про нові підходи до мобілізації, зокрема облік усіх військовозобов’язаних та скасування строкової служби. Тепер чоловіки віком від 18 до 60 років упродовж двох місяців повинні оновити свої дані у ТЦК, через ЦНАПи або електронні кабінети призовників. Мобілізаційний вік знизили від 27 до 25 років.

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