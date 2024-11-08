На його думку, цифра в 160 тисяч осіб, яку озвучив секретар РНБО, відірвана від реальності.

Голова фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут вважає, що для ефективної оборони Україні необхідно мобілізувати близько 500 тисяч людей.

В інтерв’ю DW його попросили прокоментувати заяву секретаря РНБО про потребу призвати ще 160 тисяч українців. "У нас бригада може бути укомплектована на 50%. А якщо запитати у комбата, скільки стрілків і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15 людей, 20 людей, 25 людей. Але на паперах людей ніби багато. У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотчики, снайпери, розвідники, трохи артилерії, мінометки і так далі. Але піхоти нема", - відповів Чмут.

За його словами, наразі питання полягає не у якості новобранців, а у їхній кількості, і мобілізаційний резерв у 500 тисяч осіб відповідає сьогоднішнім викликам:

Відео дня

"І ми вже давно не говорим про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. Оці цифри - вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч - це адекватна цифра".

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня в Раді національної безпеки і оборони повідомили, що до складу Сил оборони вже призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян. У планах - мобілізація ще 160 тисяч.

Українский ветеран та адвокат Масі Найєм в нещодавньому інтерв'ю заявив, що Україна може капітулювати, якщо ці 160 тисяч людей не мобілізуються.

Вас також можуть зацікавити новини: