Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян. Про це під час представлення президентських законопроектів щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
За словами секретаря РНБО, загалом до складу Сил оборони України вже було призвано 1 млн 50 тисяч громадян.
"Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", – повідомив Литвиненко.
Мобілізація в Україні - останні новини
Верховна Рада України продовжила строки воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб. Відповідні законопроєкти парламентарії підтримали конституційною більшістю.
Першим законом передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05:30 10 листопада на 90 діб - тобто, до 7 лютого 2025 року.
Згідно з другим документом, загальну мобілізацію продовжено "у зв’язку з триваючою широкомасштабною агресією Російської Федерації проти України".
Додамо, що це вже 13 голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації.
При цьому, за даними соціологів, майже 60% українців підтримують продловження мобілізації, "оскільки без неї Україна буде окупована Росією".
Вас також можуть зацікавити новини: