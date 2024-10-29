За словами Олександра Литвиненка, на сьогодні до сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян.

Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян. Про це під час представлення президентських законопроектів щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами секретаря РНБО, загалом до складу Сил оборони України вже було призвано 1 млн 50 тисяч громадян.

"Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", – повідомив Литвиненко.

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Мобілізація в Україні - останні новини

Верховна Рада України продовжила строки воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб. Відповідні законопроєкти парламентарії підтримали конституційною більшістю.

Першим законом передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05:30 10 листопада на 90 діб - тобто, до 7 лютого 2025 року.

Згідно з другим документом, загальну мобілізацію продовжено "у зв’язку з триваючою широкомасштабною агресією Російської Федерації проти України".

Додамо, що це вже 13 голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації.

При цьому, за даними соціологів, майже 60% українців підтримують продловження мобілізації, "оскільки без неї Україна буде окупована Росією".

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