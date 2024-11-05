Набір бійців до ЗСУ почав уповільнюватися восени.

Україна не виконає мобілізаційні плани до кінця року, тому що темпи уповільнились. Про це заявила народний депутат Соломія Бобровська в ефірі стріму "Говорить великий Львів".

"Починаючи з вересня ми просідаємо в мобілізації. У нас вона почала спадати після серпня та літа, коли ми вийшли на рівень виконання плану Генеральним штабом. На жаль, осінь у нас пішла на спад", - сказала вона.

Бобровська також підтвердила переведення в піхоту авіатехніків та спеціалістів ППО. За її словами, так зробили через нестачу бійців на передовій та уповільнення темпів мобілізації.

Відео дня

"До грудня ми не виконуємо план Генштабу ні на цей рік, ні на поставлений місяць. Із цим складно, і знову ми повертаємося до ситуації весни 2024 року", - зазначила депутат.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, напередодні Бобровська прокоментувала поширену інформацію щодо потреби мобілізувати до української армії 500 тис людей, наголосивши, що така цифра в планах ні на цей рік, ні на наступний не фігурує.

Бобровська підкреслила, що є чіткі плани по мобілізації, тому озвучуючи цифру в півмільйона варто завжди звертати увагу на часові терміни.

"Півмільйона людей - за який термін часу. Це треба уточнити. Бо розкидатися такими цифрами - це безвідповідально. На цей рік було планування потреб в особовому складі. І це не звучить як 500 тис до кінця грудня. Є плани, які доведені. І це в рази менше, ніж 500 тис. Принаймні на цей рік точно. Якщо ми говоримо про наступний рік, коли Генеральний штаб говорить про необхідність поповнення пріоритетно бойових бригад, далі формування нових бригад, тоді мова може йти зовсім про інше, і то це не мова про півмільйона навіть на наступний рік... Принаймні про 500 тис на закритих засіданнях у нас про півмільйона мови не йшло", - сказала нардеп.

Вас також можуть зацікавити новини: