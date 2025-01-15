Відповідно до закону, жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо військового обліку юнаків, яким виповнюється 17 років, повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Законом визначено, що облік передбачає внесення відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зробити це можна як за допомогою електронного кабінету, так і під час особистого візиту до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Крім того, законом передбачено проходження медичного огляду перед загальною військовою підготовкою.

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Також до 1 березня 2025 року продовжено "пільгу" для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину (СЗЧ), але добровільно повернувся. Таких військових дозволено до 1 березня поставити на облік, не пізніше 72 годин продовжити їм військову службу, дію контракту, а також поновити виплати і продовольче, речове та інші види забезпечення.

Ще, відповідно до закону, жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Верховна Рада України проголосувала за закон під реєстраційним номером 12076 "Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників. За його ухвалення проголосувало 298 нардепів. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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