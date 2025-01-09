Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на облік за власним бажанням.

Верховна Рада України ухвалила закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Рада проголосувала №12076 "Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників. За в цілому - 298", - написав він.

Железняк зауважив, що в законі пройшла важлива правка, згідно з якою жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням.

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Законом, згідно з порівняльною таблицею до другого читання, зокрема встановлюється, що перед направленням для проходження практичних занять БЗВП громадяни України, крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, поліцейських під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, проходять медичний огляд.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Як повідомляв УНІАН, восени Кабінет міністрів України вніс до ВР законопроєкт, згідно з яким громадяни України чоловічої статі в 17 років мають стати на облік призовників одним з двох шляхів.

Законопроєктом №12076 пропонувалося встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Це відбувається шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста; особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації та/або неприбуття до ТЦК та СП є, зокрема хвороба громадянина та проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій Росією території України, де ведуться бойові дії.

Водночас встановлюється, що громадяни, які не стали на військовий облік призовників у необхідний період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до ТЦК та СП з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, за умови досягнення ними 18 річного віку, крім випадків, які вважаються поважними причинами.

Як відомо, в Кодексі України про адміністративні правопорушення встановлено, що порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 25 тис. 500 грн).

Серед іншого, законопроєктом пропонується встановити, що жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їхньою заявою беруться на військовий облік призовників. Після проходження базової військової служби звільнені з військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

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