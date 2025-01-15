Ворог бив ракетами, зокрема балістикою, і дронами.

Вранці 15 січня росіяни вдарили по Україні, запустивши понад 40 ракет, зокрема й балістику. Щонайменше 30 ракет знищено, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей - газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей", - зазначив президент.

За його словами, понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 ракет знищено.

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Президент повідомив, що вночі окупанти атакували Україну також більш ніж 70 ударними дронами.

"Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи. Але постійно потребуємо посилення наявних спроможностей українського повітряного щита", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які "досі не реалізовані повністю".

"Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати", - наголосив глава держави.

Російський обстріл України 15 січня: що відомо

Як повідомляв УІНАН, були "прильоти" на Львівщині. Російські крилаті ракети влучили у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

Під час масованого обстрілу України росіяни запускали "Калібри" з моря. Представник ВМС України Дмитро Плетенчук зазначив, що це підтверджує тільки ту тезу, що окупанти використовують морські носії, як правило, під час масованих атак. В інший спосіб використовувати їх вони вже не можуть у Чорному морі.

Через масовану атаку РФ на Україну у кількох областях запровадили аварійні відключення світла, зокрема в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

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