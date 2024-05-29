Після оновлення в застосунку всі дані мають підтягнутися автоматично.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначає, що через "Резерв+" свої дані оновили вже 1 млн 200 тис. осіб.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, говорячи про оновлення громадянами своїх даних в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, що частково робиться через "Резерв+". Лазуткін зауважив, що через "Резерв+" оновили свої дані вже 1 млн 200 тис. військовозобов’язаних, призовників і резервістів, а на другому місці - центри надання адміністративних послуг - 80 тис. осіб.

Стосовно того, коли "Резерв+" вже не буде в тестовому режимі, а сприйматиметься як офіційний документ, речник зазначив, що "запуститься, скажімо так, ця опція, коли рівноцінним буде електронний документ і паперовий, 18 червня, коли з’явиться в "Резерві+" QR-код".

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"І відповідно, тоді вже будуть підстави. Думаю, до того моменту з’являться і певні документи, які це унормують", - сказав він.

На запитання, чи потрібно буде ще раз перереєстровуватися у додатку після цієї дати, Лазуткін пояснив, що все має підтягнутися автоматично.

"Але, оновивши свої дані, ви виконали норму закону і таким чином дійсно уточнили свої дані, електронну пошту, адресу реального проживання і телефон. І в принципі, зробили все, що має зробити законослухняний громадянин", - зауважив Лазуткін.

Мобілізація в Україні: "Резерв+"

28 травня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що українці можуть оновити свої облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+", але отримати повістку через нього - ні.

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