Повідомити про наявність поважної причини можна навіть телефоном, але є обмеження в термінах.

В Україні триває загальна мобілізація, тож військовозобовʼязаним громадянам надходять повістки.

Є кілька поважних причин неприбуття особи до ТЦК та СП. Про це пише "Суспільне", із посиланням на брифінг начальника відділу військового обліку Олега Чугуєнка та заступника начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Андрія Якуніна, який відбувся у Запорізькій ОВА.

До поважних причин належать такі:

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стихійне лихо;

хвороба громадянина;

військові дії, які об'єктивно перешкоджають з'явитися до ТЦК;

смерть близького родича.

Наголошується, що про причини неприбуття до ТЦК та СП треба сповістити у будь-який зручний спосіб. Повідомити про це можна навіть телефоном.

Проте є обмеження в термінах. Зробити це варто не пізніше трьох днів від дати, зазначеної в повістці. Водночас протягом семи днів від дня повідомлення необхідно з'явитися до ТЦК.

Мобілізація в Україні - 2024

Народний депутат Валентин Наливайченко заявив, що в Україні скорочують терміни підготовки мобілізованих з 2 місяців до 1,5. За його словами, причина полягає у великому напливі людей та нестачі навчальних центрів.

Тим часом у Раді розглядають можливість продовження терміну на оновлення облікових даних з 60 днів до 150. Система ТЦК виявилася не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані, пояснив нардеп Володимир Арʼєв.

Зазначимо, що представники Запорізького обласного ТЦК пояснювали: військовозобов'язані українці можуть отримати штраф, якщо порушать правила військового обліку. Йдеться про суму від 17000 до 25000 гривень.

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