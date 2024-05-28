Процедура видачі повісток чітко прописана в законі.

Українці можуть оновити свої облікові дані у ТЦК через мобільний застосунок "Резерв+", але отримати повістку через нього - ні. Про це розповіла заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", – відповіла Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона також додала, що з 18 червня в додатку "Резерв+" з'явиться спеціальний QR-код, який передаватиме дані військовозобов'язаного з реєстру "Оберіг".

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"Це остаточно прирівняє інформацію з реєстру "Оберіг" до військово-облікового документа. Ми зможемо зчитувати цей код і отримувати повну інформацію. І, відповідно, більше не треба буде прив'язуватися до електронних документів. Дуже активно працюємо, щоб виконати це зобов'язано", – пояснила Черногоренко.

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Напередодні в Раді заявили, що планують подати законопроект за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів. На думку автора законопроекту, громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів, і вони можуть отримати великі штрафи.

Водночас, нардеп Веніславський заявив, що наразі немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані, то ж законопроект навряд отримає підтримку від нардепів.

У Дніпропетровському ТЦК повідомили, що після реєстрації та оновлення даних у новому застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" немає сенсу видаляти його з телефону. Адже всі внесені дані все одно залишаться у реєстрі.

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