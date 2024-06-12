Коли вони приїжджали з фронту, то їм дякували, а тепер на них лаються.

Близько половини працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повернулися з фронту, а їх ненавидять в частині суспільства. Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в інтерв’ю Radio NV.

Він зазначив, що Міністерство оборони не толерує жодного випадку перевищення повноважень працівника ТЦК та СП. За його словами, зараз понад 100 скарг надійшло до міністерства по конкретних випадках, зокрема, що людей забирають в "бусік", перевищують повноваження. Речник Міноборони зазначає, що по кожному випадку відбувається з’ясування ситуації, ведеться розслідування.

Лазуткін зазначає, що негативне ставлення до працівників ТЦК часто підживлюється різними телеграм-каналами, які "працюють на зрив мобілізації" і масштабують ці негативні випадки. За його словами, при цьому не повідомляють скільки конфліктів не сталося завдяки терпимості працівників ТЦК та СП.

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"А там багато людей, які були на фронті, які мали поранення, контузії, які мають ПТРС. Люди, які ще пів року тому приїжджали в Київ, Львів і громадяни прикладали руку до серця і казали : "Дякуємо за службу", а зараз їх ненавидять, на них лаються",- сказав Лазуткін. Він закликав шанобливо поводитися з працівниками ТЦК, бо близько половини з них брали участь в бойових діях, тому вони заслуговують на повагу і на добре ставлення.

Масова бійка між працівниками ТЦК та "швидкої" в Одесі - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 червня, в Одесі між працівниками одного з районних ТЦК та СП й робітниками "швидкої" сталася сутичка. Медичні бригади на службових автівках приїхали визволяти колег із військомату, які раніше туди прибули для надання медичної допомоги та опинилися у "заручниках". Військові наполягають, що сталася провокація.

Так, у соціальних мережах з’явилося повідомлення про те, що до Київського ТЦК та СП, що на вулиці Філатова, під’їхали автівки швидкої допомоги з увімкненими сиренами. Місцеві Телеграм-канали розповсюдили відео, на якому зафіксовано бійку між людьми у військовій формі та співробітниками служби "103".

Зафіксовано, наприклад, як чоловік, одягнений у цивільне, ймовірно, водій швидкої вступив у конфлікт із військовим, а той розпорошив йому в обличчя вміст газового балончика. Тоді водій узяв биту і вони вдвох із медиком почали бити військового. До них підбігли двоє інших чоловіків у цивільному та почали бити співробітника "швидкої". Опонентів намагалися розборонити поліцейські.

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