За словами Ярослава Куца, працівники ТЦК за своєю суттю є рекрутерами, хоча в них є повноваження накладати адміністративні стягнення.

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за своєю суттю є рекрутерами, хоча в них є повноваження накладати адміністративні стягнення - зокрема, за неоновлення даних, затримувати ж будь-яку людину мають повноваження виключно співробітники Національної поліції. Про це в ефірі телемарафону розповів юрист Ярослав Куц.

За його словами, українці повинні усвідомлювати, що "вас співробітники ТЦК не можуть затримати".

"Мобільні патрулі, які ми бачимо регулярно на вулицях різних міст, там де є безпосередньо співробітники ТЦК і співробітники Національної поліції, - так, у разі наявності в них інформації про те, що особа ухиляється від військового обов'язку, або перебуває в статусі розшукованої особи, можуть затримати таку особу для доставлення до ТЦК", - пояснив експерт. Відео дня

Він також уточнив норми законодавства щодо наявності в людей призовного віку документів у період воєнного стану. Так, кожен військовозобов'язаний має мати при собі війський обліковий документ.

"Це або тимчасове посвідчення, або військовий квиток, або якщо військовозобов'язаний ще в статусі призовника, тобто до 25 років, це безпосередньо приписне посвідчення. Крім того, так само вони мають мати при собі паспорт громадянина країни", - каже юрист.

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Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, наскільки це реально вручення повістки при оновленні даних. За його словами, коли йдеться про уточнення своїх персональних даних протягом 60 днів "на виконання закону, то таких громадян на ВЛК ми не направляємо".

Також УНІАН повідомляв, що вказування фейкової адреси в додатку "Резерв+" може призвести до блокування рахунків.

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