Співробітники ТЦК та СП стверджують, що бійку спровокували, медики кажуть, що опинилася у заручниках.

В Україні черговий інцедент за участі працівників ТЦК. Сьогодні в Одесі між працівниками одного з районних ТЦК та СП й робітниками "швидкої" сталася сутичка. Медичні бригади на службових автівках приїхали визволяти колег із військомату, які раніше туди прибули для надання медичної допомоги та опинилися у "заручниках". Військові наполягають, що сталася провокація.

Так, у соціальних мережах з’явилося повідомлення про те, що до Київського ТЦК та СП, що на вулиці Філатова, під’їхали автівки швидкої допомоги з увімкненими сиренами. Місцеві Телеграм-канали розповсюдили відео, на якому зафіксовано бійку між людьми у військовій формі та співробітниками служби "103".

Зафіксовано, наприклад, як чоловік, одягнений у цивільне, ймовірно, водій швидкої вступив у конфлікт із військовим, а той розпорошив йому в обличчя вміст газового балончика. Тоді водій узяв биту і вони вдвох із медиком почали бити військового. До них підбігли двоє інших чоловіків у цивільному та почали бити співробітника "швидкої". Опонентів намагалися розборонити поліцейські.

Один із медиків розповів, що у будівлі ТЦК знаходяться кілька його колег, які приїхали до військкомату для надання медичної допомоги, а "вийти вже не змогли". Також у Телеграм-каналах повідомлялося, що конфлікт розпочався приблизно з 11.00, коли один із співробітників "швидкої" (водій) прийшов до ТЦК оновити дані. Однак у військкоматі вирішили його вже не відпускати. Через це у чоловіка піднявся тиск та йому викликали "швидку", а, коли бригада "103" приїхала, її також не хотіли випускати з військкомату.

Як розповів журналістам фельдшер Богдан Величко, якого приїхали визволяти колеги, на лінію "103" надійшов виклик у ТЦК. За його словами, по приїзду до військкомату він побачив чоловіка, який скаржився на головний біль та нудоту, на його тілі були сліди тілесних ушкоджень, садни голови. Водночас, за словами Величко, військові наполягали, що чоловік повинен відмовитися від медичної допомоги, бо в ТЦК є свої лікарі, та не дозволяли везти пацієнта до медичного закладу.

"Коли ми намагалися вивезти його з ТЦК, по відношенню до мене та мого водія було застосовано фізичне насильство. Мені та водієві викручували руки, намагалися надіти кайданки та посадити на лавку... Градус напруги зростав, але ми трохи засвоїлися. Пацієнт навіть почав відмовлятися від госпіталізації", — розповів фельдшер.

За його словами, коли бригада вже збиралася покинути територію військкомату, його та водія зупинили представники ТЦК та сказали, що перевірятимуть їхні документи та встановлювати статус.

"Тобто, якщо ми знаходимося у розшуку, нам буде видана бойова повістка… Протягом чотирьох годин ми перебували там як заручники. Весь цей час ми контактували з нашими колегами, керівництвом. Після чого колеги відгукнулися на наше прохання та приїхали до території ТЦК. Включили гучномовці, включили сирену та почали нас визволяти", - сказав медик.

В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили, що інцидент стався за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги.

У ТЦК запевняють, що мобільна група оповіщення, до складу якої входили представники ТЦК та СП й поліції, сьогодні проводила перевірку облікових документів у громадян. Один з них відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи.

"У зв’язку з цим, представники поліції разом з військовослужбовцями Київського РТЦК та СП, здійснили адміністративне затримання цієї особи і доставили до військкомату для оновлення облікових даних, як того вимагає закон. Через годину після цього, до Київського РТЦК та СП приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги", - йдеться у заяві.

У військкоматі запевняють: медики стверджували, що приїхали на виклик раніше доставленого до РТЦК громадянина, та хотіли його госпіталізувати. За даними військових, бригада "швидкої" посилалася на діагноз, який не був підтверджений військово-лікарською комісією. Також у ТЦК кажуть, що бригада "швидкої" відмовилася надати документи, які б підтвердили її приналежність до системи охорони здоров’я. У зв'язку з цим була затримана для надання пояснень.

"У військовослужбовців РТЦК виникла підозра, що прибулі намагаються допомогти чоловіку уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним...", - йдеться у заяві.

За даними прес-служби обласного ТЦК та СП, після затримання бригада "швидкої" зателефонувала на лінію "103" та повідомили про "силове утримання представників екстреної служби".

"На місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби", - наголошують у військкоматі.

За даними регіонального главку Нацполіції, попередньо встановлено, що інцидент відбувся приблизно 13.00 в Київському районі Одеси між працівниками швидкої медичної допомоги та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Поліцейські встановили й опитали свідків та очевидців. Деяких з учасників інциденту запросили до відділку поліції, де з ними працюють правоохоронці", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону за фактом конфлікту розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області подію поки не коментують.

Інші інциденти за участю представників ТЦК

Як повідомляв УНІАН, 22 травня у Харкові стався скандал між цивільними та представниками військкомату. Згодом місцевому ТЦК та СП заявили, що цивільні провокували напади на військових.

Зокрема, конфлікт розпочався через "застосування кількома громадянами, які мали ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння, фізичної сили проти військовослужбовців". Атаки супроводжувалися брутальною лайкою та образами гідності військових.

При цьому в соцмережах, за даними ТЦК, поширюють лише фрагмент відео щодо ситуації та напади на військових туди не потрапили. Водночас, у ТЦК засудили дії військових, які піддалися на провокування з боку осіб із "неадекватною поведінкою".

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