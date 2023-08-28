За словами представника президента, мобілізація відбувається в плановому режимі, як і з перших днів війни.

Представник президента у Верховній Раді України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в Україні наразі немає передумов для збільшення кількості військовозобов’язаних для їх мобілізації.

В ефірі телемарафону він зазначив, що в Україні станом на сьогодні діє загальна мобілізація.

"Це означає, що всі військовозобов’язані можуть бути мобілізовані у випадку необхідності поповнення наших Сил безпеки і оборони у відповідних військово-облікових спеціальностях, якими володіють ті чи інші військовозобов’язані", - зазначив депутат.

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Веніславський зауважив, що з перших днів війни в Україні відбуваються планові мобілізаційні заходи.

"Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки вручають повістки для тих військовозобов’язаних, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії", - сказав він.

Крім того, додав парламентар, війна неминуче призводить до втрат - це поранені та загиблі військовослужбовці, і ці втрати також необхідно поповнювати.

"Відповідно, територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат", - зауважив Веніславський.

Також, зазначив він, відбувається і формування нових військових підрозділів, які необхідно забезпечувати військовослужбовцями.

"В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов’язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як це відбувалося з перших днів війни", - сказав депутат.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чи планує запроваджувати зміни у процесі мобілізації українців, зокрема щодо збільшення кількості мобілізованих. Він заявив: "Скажу відверто: військові до мене із цим звернулися. Щоб дати можливість більше мобілізовувати".

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що попри заклик військового командування до президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну, змін до мобілізації не відбудеться.

Водночас він не заперечує, що додатковий призов може відбутися, але відповідно до затверджених 24 лютого 2022 року норм.

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