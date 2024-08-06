"Резерв+" і будь-які інші засоби електронної комунікації з громадянами України використовуватися для вручення повісток не будуть, стверджує Веніславський.

Вручення повісток військовозобов'язаним через електронний застосунок "Резерв+" відбуватися не буде. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Зокрема, у нього запитали, чи будуть вручатися повістки через застосунок "Резерв+".

"Я думаю, що у цьому питанні ми точно маємо поставити крапку, тому що, технічних проблем щодо оповіщення військовозобов'язаних немає. Але, є однозначна політична воля президента, Верховної Ради, виконавчої влади про те, що "Резерв+" і будь-які інші засоби електронної комунікації з громадянами України використовуватися для вручення повісток не будуть", - наголосив Веніславський.

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При цьому, депутат додав, що запровадження будь-яких нововведень треба розглядати на законодавчому рівні.

"Жодних законодавчих ініціатив щодо використання електронних засобів доставлення інформації і комунікації з військовозобов'язаними і оповіщення про необхідність там бути мобілізованими немає. На даний момент навіть не реєструються такі ініціативи. Тому, про це говорити, на сьогоднішній день, точно немає жодних підстав", - сказав Веніславський.

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Раніше Веніславський заявляв, що електронний формат військово-облікового документа є повним замінником паперового варіанта, і жоден працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) не має права стверджувати, що документ, згенерований у додатку "Резерв+", не відповідає вимогам закону.

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