У такому разі ТЦК може затягувати процес або вимагати додаткових документів, кажуть фахівці.

В Україні триває загальна мобілізація, тож постає питання, чи можуть військовозобов'язані отримати відстрочку, якщо вже мають штраф від ТЦК за ухилення. Особливості цієї процедури пояснила партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк у коментарі РБК-Україна.

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації затверджений постановою Кабміну №560. Він регламентує питання оформлення відстрочки.

За словами юристки, цей порядок не містить норм, які би ставили результати розгляду відповідного пакету документів особи в залежність від сплати чи не сплати штрафу.

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Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів (п. 60 Порядку № 560).

"Тобто перевіряються документи, які підтверджують право на відстрочку, а не наявність заборгованостей щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення", – каже юристка.

Водночас радник юридичної фірми Gracers Сергій Савинський пояснив: якщо людина звертається до ТЦК для оформлення відстрочки або бронювання, але раніше не з’явилася за повісткою, яка надійшла поштою, це не є автоматичною підставою для відмови у відстрочці або броні.

"Сплата штрафу за порушення правил військового обліку, як правило, усуває юридичну перепону для подальшого оформлення. Проте, на практиці можливі труднощі. ТЦК може затягувати процес або вимагати додаткових документів", – зазначив він.

Юрист додав, що формально, якщо всі підстави для відстрочки є та всі необхідні документи подані, ТЦК зобов'язане оформити відстрочку, навіть якщо ви раніше не виконали вимоги щодо явки.

Мобілізація в Україні - виїзд за кордон

Як повідомляв УНІАН, після вступу в дію закону про мобілізацію в Державній прикордонній службі України повідомляли, що уряд може внести зміни до правил перетину кордону.

Незабаром у Кабінеті міністрів України заявили, що правила перетину кордону оновлено для студентів. Зазначалось, що стало можливим не тільки для дівчат, а й для хлопців також виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності.

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