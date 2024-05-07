Право на виїзд мають тільки певні категорії студентів.

Кабінет міністрів оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер не тільки дівчата, а й хлопці також можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності. В уряді розповіли деталі змін.

Так, студенти можуть навіть виїжджати за межі країни для навчання чи стажування. Раніше через воєнний стан здобувати знання в університетах за кордоном могли лише дівчата. Однак уряд ухвалив зміни, що дозволяють хлопцям також ставати учасниками програм академічної мобільності.

Щоб перетнути кордон, чоловіки мають:

Відео дня

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності строком на 1 семестр;

навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності (або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Водночас потрібно підготувати такі документи:

е-квиток студента;

засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування;

довідку від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Водночас у довідці мають бути відзначені підстави співробітництва, строк навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.

Також потрібне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Правила виїзду за кордон

В Державній прикордонній службі України повідомляли, що уряд може внести зміни до правил перетину кордону після вступу в дію закону про мобілізацію. Зараз, відповідно до тих правил, які діють, певні категорії чоловіків, які мають відстрочку, можуть перетинати кордон.

Раніше УНІАН писав, що студентам віком від 18 до 22 років дозволено виїжджати за кордон на стажування. Це стосується магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямків.

Вас також можуть зацікавити новини: