Зміни пов’язані із новим законом про мобілізацію.

Уряд може внести зміни до правил перетину кордону після вступу в дію закону про мобілізацію. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

Він зазначив, що уряд має привести свої нормативні документи до вимог закону про мобілізацію, який набере чинності 18 травня. "Варто очікувати, що все ж таки у правилах перетину кордону можуть бути внесені зміни", – наголосив Демченко. При цьому додав, що не може точно сказати чого вони стосуватимуться.

"Але, зважаючи, що також в статтю 23 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону", – наголосив речник ДПСУ.

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На запитання чи ті хто має броню і відстрочку від мобілізації зможуть виїжджати за кордон, Демченко нагадав, що і зараз, відповідно до тих правил, які діють, певні категорії чоловіків, які мають відстрочку, можуть перетинати кордон. При цьому додав, що це стосується і багатодітних батьків, які мають на утриманні троє і більше дітей до 18 років. За його словами, ті, хто заброньовані сьогодні, також можуть перетнути кордон при наявності відповідного наказу Мінекономіки про їх бронювання.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 283 народних депутатів проголосували за закон про мобілізацію. В ньому немає жодного визначено терміну для демобілізації, зокрема, тих, хто захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Закон вступає в дію з 18 травня.

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко дав прогноз щодо того, коли мобілізація в Україні "прокинеться", бо зараз у військах є проблема з ротаціями через дефіцит охочих воювати. Він вважає, що ситуація з мобілізацією може стабілізуватися влітку або коли противник посилить наміри просування вглиб України.

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