В парламенті відповідних законопроектів не зареєстровано.

На сьогодні в парламенті немає законопроектів, які передбачали б запровадження електронних повісток в ході мобілізації.

Про це сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, відповідаючи на запитання чи з’являться згодом в "Резерв +" електронні повістки.

Він нагадав, що коли в комітеті розглядався законопроект про мобілізацію, то була дискусія і щодо питання про можливість чи не можливість оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікації. "Було ухвалено консенсуальне рішення, що на даний момент це питання не стоїть. Завдяки тому, що це питання було знято, ми отримали підтримку цього законопроекту серед усіх політичних сил. Тому і позиція Міністерства оборони, яка була озвучена, і позиція комітету, і Офісу президента, Верховного головнокомандувача – на даний момент електронних повісток бути не може", - сказав Веніславський.

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За його словами, такі повістки не можуть запроваджені без внесення змін до відповідних законів або про мобілізацію, або про військовий обов’язок і військову службу, або про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, призовників, резервістів. "Але планів вносити зміни до цих законів, які би передбачали можливість оповіщення чи оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікації, на даний момент немає" , - сказав Веніславський.

Електронні повістки - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, речниця Міноборони Катерина Черногоренко, відповідаючи на запитання щодо можливості запровадження електронних повісток у додатку "Резерв+", зазначила, що згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує.

Вона наголосила, що в застосунку "Резерв+" немає такого функціоналу і робота над електронними повістками у "Резерв+" зараз не здійснюється.

Вона додала, що поки не буде прийняте відповідне законодавство, функціонал електронних повісток розроблятися не буде.

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