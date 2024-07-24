Відомо, що в армії є підрозділи, де можна працювати без фізичного навантаження.

В Україні скасували статус "обмежено придатних", тому тепер такі особи можуть бути придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих навчальних закладах тощо. Наразі є підрозділи, де можна виконувати роботу без фізичного навантаження, завдяки чому люди з обмеженнями по здоров'ю можуть повноцінно працювати, запевнив начальник Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий в інтерв'ю "Вечірній Київ".

"Хтось може відповідати на телефонні дзвінки, хтось - працювати оператором на цій же системі "Оберіг". Є також підрозділи зв’язку, які знаходяться на певній відстані від зони ведення бойових дій, але забезпечують зв’язок, без якого не обійтися. Є безпілотні літальні апарати, якими можна керувати на відстані, навіть з кабінету. Якщо є потреба у таких кадрах, то, звісно, цю категорію будуть призивати, але враховуючи індивідуальні рекомендації по здоров’ю", - пояснив він.

За словами Новосядлого, процедура щодо раніше "обмежено придатних" та теперішніх "придатних до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах тощо" схожа між собою, однак варто розуміти, що більшість раніше обмежено придатних стане повністю придатною, а декого можуть визнати непридатним з виключенням з обліку.

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Також начальник Дарницького ТЦК розповів, чого далі чекати призовникам.

"Зміни по строковій службі будуть, ймовірно, наступного року. Зараз йде підготовка, готуються певні процеси. Можна буде вибрати терміни проходження підготовки, умови, варіанти тощо. Це все у сукупності, на мою думку, покращить якісний склад військовозобов’язаних та дасть можливість за короткий термін отримати базові навички. І звісно, це зміцнить нашу армію, модернізує її й захистить наше майбутнє", - запевнив Новосядлий.

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Раніше нардеп Роман Костенко заявив, що у лавах ЗСУ вже служать майже 4 тисячі вʼязнів. За його словами, серед них є вже загиблі та поранені.

Також стало відомо, що більшість військовозобов'язаних, які приходили до військкомату оновити свої дані, вже мали відстрочку. За словами начальника Дарницького ТЦК, переважно люди бояться приходити до військкомату.

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